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AGENDA · Chartres-de-Bretagne

Ludilo – Compagnie Le Mouton Carré Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

samedi 20 mars 2027 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne

Ludilo – Compagnie Le Mouton Carré Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
samedi 20 mars 2027
Fin
samedi 20 mars 2027
Heure de début
10:00
Lieu
Centre culturel Pôle Sud
Adresse
1 rue de la conterie
Ville
35131 Chartres-de-Bretagne
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
4€

Dans un espace circulaire, deux comédiennes inventent des univers grâce à des jouets dans une chorégraphie de corps et de sons. Petit à petit, les objets prennent vie et la magie opère…
Un spectacle ludique, pour petit·es et grand·es rêveur·ses.

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