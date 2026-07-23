AGENDA · Chartres-de-Bretagne
Ludilo – Compagnie Le Mouton Carré Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne
samedi 20 mars 2027 · Centre culturel Pôle Sud · Chartres-de-Bretagne
Informations pratiques
Dans un espace circulaire, deux comédiennes inventent des univers grâce à des jouets dans une chorégraphie de corps et de sons. Petit à petit, les objets prennent vie et la magie opère…
Un spectacle ludique, pour petit·es et grand·es rêveur·ses.
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