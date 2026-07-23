Ludivine Issambourg -Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Angoulême
jeudi 17 décembre 2026 · Théâtre d'Angoulême, Scène Nationale · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Ludivine Issambourg -Théâtre d’Angoulême Scène Nationale
Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 20:30:00
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-12-17
Mêlant en un tourbillon volcanique jazz, électro, funk et hip-hop, Ludivine Issambourg, fabuleuse aventurière de la flûte, vient apporter son groove solaire à Angoulême
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Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
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English :
Blending jazz, electro, funk, and hip-hop into a volcanic whirlwind, Ludivine Issambourg, a fabulous flutist and adventurer, brings her sunny groove to Angoulême
L’événement Ludivine Issambourg -Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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