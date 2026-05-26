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Ludo Mobile La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Rennes

Ludo Mobile La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Rennes

Ludo Mobile La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Rennes mardi 21 juillet 2026.

Lieu : La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier

Adresse : Boulevard de Yougoslavie, Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Ludo Mobile La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Rennes Mardi 21 juillet, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Ludothèque hors les murs

Durant le mois de juillet , la ludothèque vient à votre rencontre dans les squares et parcs, du sud de Rennes avec un ensemble de jeux de socièété, jeux en bois et jouets pour tout âge. Avec la [Maison des Squares](https://maisondessquares.org/) à la Rambla (espace entre le Polyblosne et le Triangle)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-21T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-21T17:00:00.000+02:00

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La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Boulevard de Yougoslavie, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine


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