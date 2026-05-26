Ludo Mobile La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Rennes
Ludo Mobile La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Rennes mardi 21 juillet 2026.
Ludo Mobile La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Rennes Mardi 21 juillet, 11h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Ludothèque hors les murs
Durant le mois de juillet , la ludothèque vient à votre rencontre dans les squares et parcs, du sud de Rennes avec un ensemble de jeux de socièété, jeux en bois et jouets pour tout âge. Avec la [Maison des Squares](https://maisondessquares.org/) à la Rambla (espace entre le Polyblosne et le Triangle)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-21T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-21T17:00:00.000+02:00
1
La Rambla, entre Le Triangle et la mairie de quartier Boulevard de Yougoslavie, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- L’Ours et la Diva Le Bacchus Rennes 26 mai 2026
- Le festival Nomadanse revient du 27 mai au 7 juin GARAGE Rennes 27 mai 2026
- Séminaire externe – Rebecca Heald, Université de Californie, Berkeley Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes 27 mai 2026
- Découverte du cyanotype à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes 27 mai 2026
- Mon Mégot Où Il Faut. Dépolluons notre espace partagé ! Place Sarah Bernhardt Rennes 27 mai 2026