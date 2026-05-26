Ludo Mobile Square Charles-Dullin Rennes Jeudi 9 juillet, 11h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

La ludothèque hors les murs

Durant le mois de juillet , la ludothèque de la MJC Bréquigny vient à votre rencontre dans les squares et parcs, du sud de Rennes avec un ensemble de jeux de socièété, jeux en bois et jouets pour tout âge. [Avec Par Tout Artiste](https://partoutartiste.fr/) !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-09T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-09T17:00:00.000+02:00

1



Square Charles-Dullin 19, square Charles-Dullin Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

