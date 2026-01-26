Ludokids et Babies La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Ludokids et Babies La Cabane Villeneuve-sur-Lot mercredi 17 juin 2026.
Ludokids et Babies
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 10:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Sauter, grimper, rouler, ramper.. grâce aux jeux et obstacles du parcours, les plus petits peuvent expérimenter et stimuler leur corps pour travailler équilibre et coordination.
Les plus grands peuvent profiter de jeux de société.
De 0 à 3 ans.
Sauter, grimper, rouler, ramper.. grâce aux jeux et obstacles du parcours, les plus petits peuvent expérimenter et stimuler leur corps pour travailler équilibre et coordination. Les plus grands peuvent profiter de jeux de société.
De 0 à 3 ans. .
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ludokids et Babies
Jumping, climbing, rolling, crawling… thanks to the course’s games and obstacles, the little ones can experiment and stimulate their bodies to work on balance and coordination.
Older children can enjoy board games.
Ages 0 to 3.
L’événement Ludokids et Babies Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot