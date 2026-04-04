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LUIZA 1ERE PARTIE L’Astrolabe Orleans

LUIZA 1ERE PARTIE L’Astrolabe Orleans

LUIZA 1ERE PARTIE L’Astrolabe Orleans jeudi 3 décembre 2026.

Lieu : L'Astrolabe

Adresse : Entree : Boulevard Jean JAURES

Ville : 45000 Orleans

Département : 45

Début : 2026-12-03

Fin : 2026-12-03

Heure de début : 20:15

LUIZA 1ERE PARTIE Début : 2026-12-03 à 20:15. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

L’Astrolabe Entree : Boulevard Jean JAURES 45000 Orleans 45

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