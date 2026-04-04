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LUIZA KRAKATOA Merignac

LUIZA KRAKATOA Merignac

LUIZA KRAKATOA Merignac samedi 14 novembre 2026.

Lieu : KRAKATOA

Adresse : 3 AVENUE VICTOR HUGO

Ville : 33700 Merignac

Département : 33

Début : 2026-11-14

Fin : 2026-11-14

Heure de début : 19:30

LUIZA Début : 2026-11-14 à 19:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

KRAKATOA 3 AVENUE VICTOR HUGO 33700 Merignac 33

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