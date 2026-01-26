L’ultra trail 110 km La Transju ‘ trail

Champagnole Jura

2026-06-06 03:00:00

2026-06-06 11:00:00

2026-06-06

Entre Champagnole et Les Rousses, l’ultra trail de 110 km sera une immersion totale au cœur du Jura, à travers ses paysages sauvages et son patrimoine naturel. Des mystérieuses pertes de l’Ain aux gorges de la Langouette, ce parcours se poursuivra vers Foncine-le-Haut. Arrivée au cœur du village des Rousses. .

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

