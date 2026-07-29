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AGENDA · Coussac-Bonneval

Lulu la Coussacoise Atelier vraie limonade Coussac-Bonneval

mercredi 29 juillet 2026 · Coussac-Bonneval

Lulu la Coussacoise Atelier vraie limonade Coussac-Bonneval

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
6 Place Daniel Lamazière
Ville
87500 Coussac-Bonneval
Département
Haute-Vienne
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Coussac-Bonneval

Lulu la Coussacoise Atelier vraie limonade

6 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Apprenez à préparer une vraie limonade rafraichissante avec Carole Alcover.   .

6 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 72 69 90  lululacoussacoise@gmail.com

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English : Lulu la Coussacoise Atelier vraie limonade

L’événement Lulu la Coussacoise Atelier vraie limonade Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de Saint-Yrieix

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