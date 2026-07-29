Informations pratiques

Coussac-Bonneval

Lulu la Coussacoise Atelier vraie limonade

6 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Apprenez à préparer une vraie limonade rafraichissante avec Carole Alcover. .

6 Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 72 69 90 lululacoussacoise@gmail.com

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English : Lulu la Coussacoise Atelier vraie limonade

L’événement Lulu la Coussacoise Atelier vraie limonade Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Pays de Saint-Yrieix