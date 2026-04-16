LUMA Arles 100 ans de Cahiers d’Art et LUMA Arles Parc des Ateliers Arles

Arles

LUMA Arles 100 ans de Cahiers d’Art et LUMA Arles

Du vendredi 1er au dimanche 3 mai 2026 de 10h à 18h.

Du 04/05 au 05/07/2026 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, jours fériés et les week-ends de 10h à 18h.

Du 06/07 au 04/10/2026 tous les jours de 10h à 19h30.

Du 05/10/2026 au 31/03/2027 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, jours fériés et les week-ends de 10h à 18h. Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:30:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-04 2026-07-06 2026-10-05

En 2026, Cahiers d’Art célèbre son centième anniversaire avec un programme international expositions dans de prestigieux musées, publication jubilaire, conférences et rencontres.

En 2026, Cahiers d’Art célèbre son centième anniversaire avec un programme international expositions dans de prestigieux musées, publication jubilaire, conférences et rencontres. Ces initiatives rendent hommage à l’influence durable de la publication tout en réaffirmant son ambition fondatrice créer un forum où dialoguent le passé, le présent et l’avenir de l’art.



Depuis sa fondation, Cahiers d’Art joue un rôle déterminant dans l’histoire intellectuelle de l’art moderne et contemporain. Ses pages ont rassemblé des personnalités de l’art, de l’écriture et de la pensée aux moments cruciaux des transformations esthétiques, façonnant la manière dont l’art moderne a été discuté, interprété et historicisé. Aujourd’hui, ses archives ne témoignent pas seulement de cette histoire elles constituent un espace vivant à partir duquel on peut revisiter et reconsidérer le passé.



Cette perspective résonne avec l’approche du programme Archives Vivantes de LUMA Arles, qui envisage les archives non comme des dépôts inertes, mais comme des systèmes actifs qui influencent ce qui peut être mémorisé, interprété et transmis.



Les archives de Cahiers d’Art présentées à LUMA Arles révèlent les moments qui ont rendu l’art moderne et contemporain lisible, tout en mettant au jour des artistes, des idées et des géographies restées à la marge. Les revisiter, c’est se confronter aux fondements de la perception, de l’interprétation et de la valorisation de l’art. Réactivées, ces archives deviennent un lieu de découverte renouvelée, où les images oubliées, les gestes expérimentaux et les contributions négligées bousculent les récits établis et ouvrent de nouveaux horizons pour la connaissance artistique. .

Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

In 2026, Cahiers d’Art celebrates its hundredth anniversary with an international program including exhibitions in major museums, a jubilee publication, a series of talks, and presentations.

L’événement LUMA Arles 100 ans de Cahiers d’Art et LUMA Arles Arles a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Arles