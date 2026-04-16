LUMA Arles Archives Hans Ulrich Obrist Chapitre 6 Zaha Hadid Je pense que l’expérimentation ne devrait pas avoir de fin Parc des Ateliers Arles

Arles

LUMA Arles Archives Hans Ulrich Obrist Chapitre 6 Zaha Hadid Je pense que l’expérimentation ne devrait pas avoir de fin

Du vendredi 1er au dimanche 3 mai 2026 de 10h à 18h.

Du 04/05 au 05/07/2026 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, jours fériés et les week-ends de 10h à 18h.

Du 06/07 au 04/10/2026 tous les jours de 10h à 19h30.

Du 05/10/2026 au 31/03/2027 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, jours fériés et les week-ends de 10h à 18h. Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:30:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-04 2026-07-06 2026-10-05

Le sixième chapitre des Archives Hans Ulrich Obrist honore le dixième anniversaire de la disparition de Dame Zaha Hadid.

Le sixième chapitre des Archives Hans Ulrich Obrist honore le dixième anniversaire de la disparition de Dame Zaha Hadid (née le 31/10/1950 à Bagdad, Irak décédée le 31/03/2016 à Miami, Floride, États-Unis). Cette exposition revient sur le long dialogue entre le commissaire et l’architecte légendaire, qui débute à la fin des années 1990 lorsqu’Obrist invite Hadid à réaliser Meshworks à la Villa Médicis en 2000. Hadid siège au conseil d’administration de la Serpentine dès 1996 et y conçoit le Pavillon inaugural en 2000, à l’invitation de Julia Peyton-Jones. Suite à la nomination d’Obrist à la Serpentine en 2006, elle participe à plusieurs de ses Marathons et signe ultérieurement la Serpentine North Gallery en 2013.



Pour la première fois depuis 2016, l’exposition réunit ses premières peintures calligraphiques et ses carnets — exercices de géométrie suprématiste qui nourrissent ses projets bâtis, de la Caserne de pompiers Vitra (1993) à la Tour CMA CGM (2011) à Marseille ou Pierresvives (2012) à Montpellier — accompagnés d’entretiens vidéo inédits de 2001 à 2013. Présentée dans La Tour conçue par le regretté Frank Gehry, ami proche de Hadid, l’exposition déploie trois chapitres de sa carrière d’architecte du constructivisme à ses projets et réception précoces dans le contexte français, ainsi que sa relation au long cours avec Obrist.



En étroite collaboration avec la Zaha Hadid Foundation. .

Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 88 10 00 reservation@luma-arles.org

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English :

The sixth chapter of Hans Ulrich Obrist Archives, honours the tenth anniversary of Dame Zaha Hadid’s passing.

L’événement LUMA Arles Archives Hans Ulrich Obrist Chapitre 6 Zaha Hadid Je pense que l’expérimentation ne devrait pas avoir de fin Arles a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Arles