LUMA Arles / Atelier création « Photo fleurs », LUMA Arles, Arles

LUMA Arles / Atelier création « Photo fleurs » Samedi 23 mai, 19h30 LUMA Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Créez un porte‑photo original composé de fleurs réalisées en fil et en divers matériaux.

De 19h30 à 23h00 (en continu)

Tout public

LUMA Arles 35 avenue victor hugo Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Créez un porte‑photo original composé de fleurs réalisées en fil et en divers matériaux.

© Victor & Simon / Grégoire d’Ablon