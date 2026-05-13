LUMA Arles / Balade nocturne « Les dessous des plantes », LUMA Arles, Arles
LUMA Arles / Balade nocturne « Les dessous des plantes », LUMA Arles, Arles samedi 23 mai 2026.
LUMA Arles / Balade nocturne « Les dessous des plantes » Samedi 23 mai, 20h45 LUMA Arles Bouches-du-Rhône
Visite gratuite, réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:45:00+02:00 – 2026-05-23T23:15:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:45:00+02:00 – 2026-05-23T23:15:00+02:00
Accompagnés par Léonard Normand, paysan agroforestier, cette balade sera l’occasion d’explorer le parc paysager de nuit et d’en apprendre davantage sur les plantes qui s’y trouvent. Une dégustation surprise viendra clore cette expérience.
Visite gratuite, réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.
Horaires : 20h45 / 21h45 / 22h30
LUMA Arles 35 avenue victor hugo Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.luma.org/fr/1456-evenements/13083-balade-nocturne-les-dessous-des-plantes/info »}]
Accompagnés par Léonard Normand, paysan agroforestier, cette balade sera l’occasion d’explorer le parc paysager de nuit et d’en apprendre davantage sur les plantes qui s’y trouvent. Une dégustation :…
© Victor & Simon / Grégoire d’Ablon
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