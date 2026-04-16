LUMA Arles Delta Parc des Ateliers Arles

Arles

LUMA Arles Delta

Du vendredi 1er au dimanche 3 mai 2026 de 10h à 18h.

Du 04/05 au 05/07/2026 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, jours fériés et les week-ends de 10h à 18h.

Du 06/07 au 04/10/2026 tous les jours de 10h à 19h30.

Du 05/10/2026 au 31/03/2027 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, jours fériés et les week-ends de 10h à 18h. Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:30:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-04 2026-07-06 2026-10-05

LUMA Arles présente Delta, une commande filmique inédite de l’artiste et réalisatrice Verena Paravel, qui s’inscrit dans son projet de recherche Cosmofonia.

LUMA Arles présente Delta, une commande filmique inédite de l’artiste et réalisatrice Verena Paravel, qui s’inscrit dans son projet de recherche Cosmofonia. Tournée dans l’écosystème singulier du delta du Rhône, l’œuvre explore les vies fragiles et souvent invisibles des nombreuses espèces qui peuplent les zones humides de la Camargue.



Dans Delta, Paravel aborde le paysage comme un champ dense de relations où les existences humaines et non humaines s’entremêlent. Grâce à des techniques de prise de vue innovantes et à un travail expérimental sur le son, elle crée une expérience sensorielle immersive qui décentre la perception humaine et nous ouvre à d’autres rythmes, d’autres puissances d’agir, d’autres formes de présence. Le film révèle un monde où les frontières entre espèces, corps et environnements sont poreuses, et où la vie et la mort s’inscrivent dans des processus continus de transformation.



La démarche de Paravel remet en question les hiérarchies perceptives conventionnelles et envisage le film comme un outil permettant de rencontrer d’autres manières d’être. L’image et le son deviennent des instruments d’attention, qui révèlent le delta comme un espace où coexistent des temporalités et des cycles de vie multiples.



Avec Delta, Paravel prolonge son exploration radicale du cinéma comme moyen d’entrer en relation avec un monde pluriel et polyphonique, composé de diverses manières d’habiter la Terre. Elle affirme le film comme un médium de contact, à travers une œuvre qui transforme en profondeur les paysages sensoriels et conceptuels des pratiques contemporaines. .

Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 88 10 00 reservation@luma-arles.org

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English :

LUMA Arles is pleased to present Delta, a major new film commission by artist and filmmaker Verena Paravel, developed as part of her wider research project, Cosmofonia.

L’événement LUMA Arles Delta Arles a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Arles