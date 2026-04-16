LUMA Arles In the Veins Parc des Ateliers Arles
LUMA Arles In the Veins Parc des Ateliers Arles vendredi 1 mai 2026.
Arles
LUMA Arles In the Veins
Du vendredi 1er au dimanche 3 mai 2026 de 10h à 18h.
Du 04/05 au 05/07/2026 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, jours fériés et les week-ends de 10h à 18h.
Du 06/07 au 04/10/2026 tous les jours de 10h à 19h30.
Du 05/10/2026 au 31/03/2027 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, jours fériés et les week-ends de 10h à 18h. Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 9 – 9 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-10-04 19:30:00
Date(s) :
2026-05-01 2026-05-04 2026-07-06 2026-10-05
LUMA Arles présente la première européenne d’In The Veins, un nouveau film de Camille Henrot, coproduit par LUMA.
LUMA Arles présente la première européenne d’In The Veins, un nouveau film de Camille Henrot, coproduit par LUMA. Conçu comme une œuvre immersive en images animées, le film s’intéresse aux circulations invisibles qui façonnent l’expérience humaine émotions, croyances, désirs et récits hérités qui traversent les individus et les générations, les liant à des systèmes de signification plus vastes. Henrot aborde ces forces comme à la fois intimes et systémiques, révélant comment les vies intérieures sont indissociables des structures sociales, culturelles et symboliques qui les entourent.
Avec In The Veins, Henrot réfléchit à la tendresse et au care comme conditions fondamentales mais de plus en plus fragiles, notamment dans nos relations aux enfants et au monde animal. Omniprésents dans l’univers symbolique de l’enfance, les animaux s’effacent progressivement de la vie adulte, signe d’un éloignement plus global vis-à-vis de la nature et d’une profonde dissonance culturelle. Sur fond de crise climatique, l’œuvre confronte la complexité émotionnelle de l’éducation des enfants à une époque marquée par l’incertitude, la douleur et l’anticipation.
Puisant dans l’anthropologie, la psychologie et l’écologie, Henrot envisage le care et la nature comme des processus cycliques plutôt que linéaires, remettant en question les récits dominants de progrès et de contrôle. Le film se déploie comme un espace sensoriel et réflexif où vulnérabilité et interdépendance apparaissent comme des conditions essentielles de l’existence.
Ce nouveau film marque une évolution significative dans la pratique de Camille Henrot, et confirme le rôle de LUMA Arles comme espace d’expérimentation et de production, accompagnant les artistes dans la création d’œuvres qui nous aident à nous orienter et à réimaginer un avenir commun. .
Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 88 10 00 reservation@luma-arles.org
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English :
LUMA Arles is proud to present the European premiere of In the Veins, a major new film by Camille Henrot, co-produced by LUMA.
L’événement LUMA Arles In the Veins Arles a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Arles
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