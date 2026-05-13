LUMA Arles / Les visites éclair, LUMA Arles, Arles
LUMA Arles / Les visites éclair, LUMA Arles, Arles samedi 23 mai 2026.
LUMA Arles / Les visites éclair Samedi 23 mai, 19h30 LUMA Arles Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Laissez-vous guider à travers les nouvelles expositions par les médiateur·rices culturel·les de LUMA Arles.
À partir de 19h30
Toutes les heures
LUMA Arles 35 avenue victor hugo Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Laissez-vous guider à travers les nouvelles expositions par les médiateur·rices culturel·les de LUMA Arles.
©VICTOR&SIMON_GRÉGOIRE_D’ABLON
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