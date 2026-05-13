LUMA Arles / Les visites éclair, LUMA Arles, Arles

LUMA Arles / Les visites éclair Samedi 23 mai, 19h30 LUMA Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Laissez-vous guider à travers les nouvelles expositions par les médiateur·rices culturel·les de LUMA Arles.

À partir de 19h30

Toutes les heures

LUMA Arles 35 avenue victor hugo Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Laissez-vous guider à travers les nouvelles expositions par les médiateur·rices culturel·les de LUMA Arles.

©VICTOR&SIMON_GRÉGOIRE_D’ABLON