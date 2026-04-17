LUMA Arles Overpainted Photographs Parc des Ateliers Arles

Arles

LUMA Arles Overpainted Photographs

Du vendredi 1er au dimanche 3 mai 2026 de 10h à 18h.

Du 04/05 au 05/07/2026 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, jours fériés et les week-ends de 10h à 18h.

Du 06/07 au 04/10/2026 tous les jours de 10h à 19h30.

Du 05/10/2026 au 10/01/2027 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, jours fériés et les week-ends de 10h à 18h. Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:30:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-04 2026-07-06 2026-10-05

LUMA Arles présente une exposition consacrée aux Overpainted Photographs de Gerhard Richter, l’un des ensembles les plus importants et les plus radicaux de six décennies de pratique.

LUMA Arles présente une exposition consacrée aux Overpainted Photographs de Gerhard Richter, l’un des ensembles les plus importants et les plus radicaux de six décennies de pratique. En intervenant directement sur des instantanés photographiques à coup de peinture à l’huile, Richter démantèle la prétendue autorité de la photographie comme enregistrement fiable du réel. L’image n’est ni tout à fait révélée ni entièrement occultée elle devient une surface disputée où représentation et abstraction s’affrontent.



Dans ces œuvres denses, Richter soumet l’image photographique au geste, au hasard et à la matière. Les marques peintes interrompent sa fonction descriptive, la faisant basculer d’un support de preuve à un espace d’ambiguïté. Ce qui apparaît n’est plus un document, mais un événement la révélation de la façon dont mémoire, perception et sens se construisent et se défont sans cesse.



Overpainted Photographs traverse les questions centrales de la pratique de Richter les limites de la représentation, l’instabilité de la vérité, les conditions dans lesquelles les images façonnent la croyance. L’exposition offre une occasion rare de découvrir ces œuvres discrètes mais radicales, et d’éprouver leur pertinence durable et leur profonde influence sur le discours artistique contemporain. À une époque définie par la prolifération et la manipulation des images, les Overpainted Photographs s’imposent comme des œuvres fondamentales, qui font de l’image un lieu d’incertitude, de résistance et de transformation. .

Parc des Ateliers 35, avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 88 10 00 reservation@luma-arles.org

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English :

LUMA Arles presents an exhibition of Gerhard Richter’s Overpainted Photographs, one of the most decisive and uncompromising bodies of work within his six-decade practice.

L’événement LUMA Arles Overpainted Photographs Arles a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme d’Arles