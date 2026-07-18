LUMIERE SUR LE BAZACLE (JOURNÉES DU PATRIMOINE) DEVANT LES ESPACES EDF BAZACLE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LUMIERE SUR LE BAZACLE (JOURNÉES DU PATRIMOINE)

DEVANT LES ESPACES EDF BAZACLE 11 Quai Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite en partenariat avec Les espaces EDF Bazacle.

Partez à la découverte d’un lieu atypique où histoire, technique et environnement se mêlent. Les espaces EDF Bazacle se découvrent sous le fil conducteur de l’électricité et de la biodiversité.

Au plus près des turbines en activité, vous apprendrez qu’ici le courant passe, des poissons aussi, et que par le passé, ses moulins lucratifs ont été gérés par les premiers actionnaires de l’histoire.

Pendant cette visite des Espaces EDF Bazacle vous y apprendrez l’histoire du site. Ancien passage à gué sur la Garonne le lieu verra l’installation de moulins gérés par les premiers actionnaires de l’histoire. C’est bien à Toulouse que la première société anonyme est née !

Les moulins disparaitront mais une autre industrie surgira avec l’hydroélectricité. En 1888 une centrale électrique remplacera les moulins et alimentera le premier réseau d’éclairage à Toulouse. Cette centrale hydraulique, aujourd’hui appartenant à EDF, est toujours en fonctionnement vous la traverserez pour mieux comprendre le fonctionnement des turbines, alternateurs et transformateurs qui alimentent en électricité jusqu’à 3.000 foyers.

Mais ce site n’a pas fini de vous surprendre puisque vous finirez en terrasse. Un point de vue imprenable pour observer la ville mais également la faune et la flore en bords de Garonne.

Inscription obligatoire au près de l’office de tourisme.

Prévoir des chaussures fermées. .

DEVANT LES ESPACES EDF BAZACLE 11 Quai Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Visit in partnership with Les espaces EDF Bazacle.

Discover an atypical place where history, technology and the environment come together. The EDF Bazacle spaces are dedicated to electricity and biodiversity.

L’événement LUMIERE SUR LE BAZACLE (JOURNÉES DU PATRIMOINE) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE