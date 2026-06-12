Lundi Zen Yoga Vinyasa Arcisses
Lundi Zen Yoga Vinyasa Arcisses lundi 20 juillet 2026.
Arcisses
Lundi Zen Yoga Vinyasa
Plan d’eau de La Borde Arcisses Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 17:45:00
fin : 2026-07-20 19:00:00
Date(s) :
2026-07-20
LUNDI ZEN
Respirez, bougez, profitez ! Au bord de l’eau, laissez-vous guider par Alice d’Alyve lors d’une séance de yoga vinyasa. Une belle façon de démarrer la semaine et de découvrir ou redécouvrir les plans d’eau agréables près de chez vous.
Réservation obligatoire 02 37 37 30 10
LUNDI ZEN
Respirez, bougez, profitez ! Au bord de l’eau, laissez-vous guider par Alice d’Alyve lors d’une séance de yoga vinyasa. Une belle façon de démarrer la semaine et de découvrir ou redécouvrir les plans d’eau agréables près de chez vous.
Lundi 20 juillet à l’étang de la Borde à Arcisses-Margon.
De 17h45 à 19h Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 02 37 37 30 10
Les prochains rendez-vous sont à retrouver ci-dessous. .
Plan d’eau de La Borde Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10 contact@otcperche.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ZEN MONDAY
Breathe, move, enjoy! By the water, let Alice d’Alyve guide you through a Vinyasa yoga session. A wonderful way to start the week and discover or rediscover the pleasant bodies of water near you.
Reservations required: 02 37 37 30 10
L’événement Lundi Zen Yoga Vinyasa Arcisses a été mis à jour le 2026-06-12 par OTs DU PERCHE
À voir aussi à Arcisses (Eure-et-Loir)
- La Guinguette de l’Etoile Margonnaise Arcisses 20 juin 2026
- Coudreceau en fête Arcisses 20 juin 2026
- Journée Découverte I Canoë Kayak Stand-up Paddle Arcisses 21 juin 2026
- La Bourbonnaise I Margon Arcisses 27 juin 2026
- Concert Flottant Jangada par Le Piano du Lac Arcisses 29 juin 2026