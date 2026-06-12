Arcisses

Lundi Zen Yoga Vinyasa

Plan d’eau de La Borde Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 17:45:00

fin : 2026-07-20 19:00:00

Date(s) :

2026-07-20

LUNDI ZEN

Respirez, bougez, profitez ! Au bord de l’eau, laissez-vous guider par Alice d’Alyve lors d’une séance de yoga vinyasa. Une belle façon de démarrer la semaine et de découvrir ou redécouvrir les plans d’eau agréables près de chez vous.

Réservation obligatoire 02 37 37 30 10

LUNDI ZEN

Respirez, bougez, profitez ! Au bord de l’eau, laissez-vous guider par Alice d’Alyve lors d’une séance de yoga vinyasa. Une belle façon de démarrer la semaine et de découvrir ou redécouvrir les plans d’eau agréables près de chez vous.

Lundi 20 juillet à l’étang de la Borde à Arcisses-Margon.

De 17h45 à 19h Gratuit

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 02 37 37 30 10

Les prochains rendez-vous sont à retrouver ci-dessous. .

Plan d’eau de La Borde Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10 contact@otcperche.com

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English :

ZEN MONDAY

Breathe, move, enjoy! By the water, let Alice d’Alyve guide you through a Vinyasa yoga session. A wonderful way to start the week and discover or rediscover the pleasant bodies of water near you.

Reservations required: 02 37 37 30 10

L’événement Lundi Zen Yoga Vinyasa Arcisses a été mis à jour le 2026-06-12 par OTs DU PERCHE