Lundis créatifs Atelier peinture libre Jardin de Cézanne Châtillon-sur-Thouet
lundi 13 juillet 2026 · Jardin de Cézanne · Châtillon-sur-Thouet
Informations pratiques
Châtillon-sur-Thouet
Lundis créatifs Atelier peinture libre
Jardin de Cézanne Avenue Paul Cézanne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Participez à la création d’une fresque collective et personnelle.
Ouvert à tous, en famille, entre amis…
Tout public
Inscription obligatoire
Renseignements et inscription auprès de L’Arpentèle. .
Jardin de Cézanne Avenue Paul Cézanne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org
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English : Lundis créatifs Atelier peinture libre
L’événement Lundis créatifs Atelier peinture libre Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Parthenay Gâtine
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