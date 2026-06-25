Lundis créatifs Atelier peinture libre Jardin de Cézanne Châtillon-sur-Thouet

Informations pratiques

Châtillon-sur-Thouet

Lundis créatifs Atelier peinture libre

Jardin de Cézanne Avenue Paul Cézanne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 10:00:00

fin : 2026-07-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Participez à la création d’une fresque collective et personnelle.

Ouvert à tous, en famille, entre amis…

Tout public

Inscription obligatoire

Renseignements et inscription auprès de L’Arpentèle. .

Jardin de Cézanne Avenue Paul Cézanne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org

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English : Lundis créatifs Atelier peinture libre

L’événement Lundis créatifs Atelier peinture libre Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Parthenay Gâtine