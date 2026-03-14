Soirée burger et escape game Centre socioculturel L’Arpentèle Châtillon-sur-Thouet

Châtillon-sur-Thouet

Soirée burger et escape game

Centre socioculturel L’Arpentèle 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-09 21:30:00

Date(s) :

2026-07-09

L’Arpentèle propose une soirée burger et escape game réservée aux jeunes de 11 à 14 ans !

Inscription obligatoire.

Renseignements et inscription auprès de L’Arpentèle. .

Centre socioculturel L’Arpentèle 9 Avenue Paul Gellé Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org

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English : Soirée burger et escape game

L’événement Soirée burger et escape game Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-06-25 par CC Parthenay Gâtine