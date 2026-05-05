L’Université Paris-Saclay et ses partenaires à Viva Technology 2026, Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles F-75015 Paris France, Paris

L’Université Paris-Saclay et ses partenaires à Viva Technology 2026 17 – 20 juin Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles F-75015 Paris France Paris

L’inscription est payante et obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T09:00:00+02:00 – 2026-06-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T09:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

Événement d’envergure internationale, Viva Technology est le rassemblement des innovations et des transformations répondant aux grands enjeux sociétaux, environnementaux, économiques et humains d’aujourd’hui et de demain.

Sur son stand, 3H19, l’Université Paris-Saclay sera cette année accompagnée de l’Université d’Évry et de l’UVSQ, universités membres-associés, des quatre grandes écoles AgroParisTech, CentraleSupélec, l’École normale supérieure Paris-Saclay et l’Institut d’Optique Graduate School, de deux organismes nationaux de recherche partenaires, INRAE et Inria, ainsi que de l’incubateur IncubAlliance Paris-Saclay, de la SATT Paris-Saclay et de l’institut de recherche en intelligence artificielle DATAIA. Plusieurs start-up issues de la communauté universitaire et du territoire Paris-Saclay seront également présentes sur le stand.

Au cœur d’un cluster technologique qui représente 13 % de la R&D française, l’Université Paris-Saclay, première université en France et dans le Top 20 mondial, a fait le choix de placer l’innovation au cœur de sa stratégie, sur le même plan que la recherche et la formation, et l’intègre pleinement à ses missions.

L’université est porteuse du pôle universitaire d’innovation (PUI) Innovation Alliance Université Paris-Saclay, labellisé en juillet 2023 et regroupant l’Université Paris-Saclay, l’Université d’Évry, l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), AgroParisTech, CentraleSupélec, l’ENS Paris-Saclay, l’Institut d’Optique Graduate School, le CNRS, INRAE, Inria, l’Inserm, IncubAlliance Paris-Saclay et la SATT Paris-Saclay, et financé par l’État dans le cadre de France 2030. Pour la troisième année consécutive depuis la labellisation de ce PUI, Viva Technology sera une nouvelle occasion pour l’université de renforcer la renommée du PUI et d’accroître sa visibilité internationale.

Retrouvez sur le site web de l’Université Paris-Saclay, prochainement, les start-up qui exposeront sur le stand durant les quatre jours de l’événement.

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles F-75015 Paris France 1 Place de la Porte de Versailles F-75015 Paris France Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Paris Île-de-France [{« link »: « https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/luniversite-paris-saclay-et-ses-partenaires-viva-technology-2026 »}]

L’événement start-up et tech numéro 1 en Europe, Viva Technology, revient du 17 au 20 juin 2026. Venez y rencontrer l’Université Paris-Saclay et découvrir des projets et start-up de son écosystème.