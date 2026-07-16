L’usage de la photographie dans les recherches en géographie, Maison internationale des langues et des cultures (MILC), 35 rue Raulin, 69007 Lyon (Amphithéâtre), Lyon

Informations pratiques

L’usage de la photographie dans les recherches en géographie Mercredi 16 décembre, 18h00 Maison internationale des langues et des cultures (MILC), 35 rue Raulin, 69007 Lyon (Amphithéâtre) Métropole de Lyon

Dans la limite des places disponibles, information complémentaire à venir sur l’agenda www.mom.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T18:00:00+01:00 – 2026-12-16T20:00:00+01:00

Fin : 2026-12-16T18:00:00+01:00 – 2026-12-16T20:00:00+01:00

Une conférence de Nicolas Jacob dans le cadre des Conférences Pouilloux de la MOM

Chaque année, la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM) organise à Lyon un cycle de conférences grand public, nommé Cycle Jean Pouilloux, afin de présenter l’actualité de la recherche dans les champs thématiques sur lesquels travaillent ses membres.

Dans ce cadre et pour fêter le Bicentenaire de la photographie, Nicolas Jacob-Rousseau, géographe, maitre de conférence à l’université Lumière Lyon 2, chercheur au laboratoire Archéorient, présentera une conférence évoquant l’usage de la photographie (photos aériennes, images satellites…) dans ses travaux de recherche.

Par la MOM (Maison de l’Orient et de la Méditerranée)

Cette conférence vous est proposée dans le cadre de « L’Ici et l’ailleurs – 200 ans de photographie », consultez le lien pour découvrir la programmation complète de cet évènement.

Maison internationale des langues et des cultures (MILC), 35 rue Raulin, 69007 Lyon (Amphithéâtre) 35 rue Raulin, 69007 Lyon Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.univ-lyon2.fr/vie-des-campus/bicentenaire-de-la-photographie »}, {« link »: « https://www.univ-lyon2.fr/vie-des-campus/bicentenaire-la-photographie »}]

Une conférence de Nicolas Jacob dans le cadre des Conférences Pouilloux de la MOM

© Karyn Mercier, CNRS, MOM