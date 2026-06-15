Lusaint Apothecary tour Vierzon
mercredi 14 octobre 2026 · Vierzon
Informations pratiques
Vierzon
Lusaint Apothecary tour
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : 27 – 27 – EUR
27
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 20:30:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
Originaire de Manchester, Lusaint est incontestablement l’une des plus belles sensations vocales de ces dernières années. Avec ses mélodies jazz/soul et un timbre de voix teinté du charme des grandes voix des années 60, elle impose un univers singulier.
Portée par le succès de son premier EP Self Sabotage , Lusaint a, cet été, délivré son nouvel EP The Apothecary (Pt.1), un projet à la fois introspectif et libérateur sur l’amour perdu, la reconstruction et le renouveau.
Elle revient maintenant sur scène pour une tournée française très attendue.
GÉRARD DROUOT PRODUCTIONS 27 .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lusaint Apothecary tour Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON
À voir aussi à Vierzon (Cher)
- Portes ouvertes Choeur Marcel Balichon Vierzon 13 septembre 2026
- SNCF Réseau : À Vierzon, le Poste C se dévoile à vous dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine !, Gare de Vierzon, Vierzon 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine ferroviaire au dépôt de Vierzon, Dépôt SNCF, Vierzon 19 septembre 2026
- Découverte du local de l’association Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon, Local Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon, Vierzon 19 septembre 2026
- Démonstrations autour des couleurs végétales par l’artiste Julia Paget-Teixeira au musée de Vierzon, Musée de Vierzon, Vierzon 19 septembre 2026