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Lusaint Apothecary tour Vierzon

mercredi 14 octobre 2026 · Vierzon

Lusaint Apothecary tour Vierzon

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
37 Avenue de la République
Ville
18100 Vierzon
Département
Cher
Tarif
27 27 27 Tarif de base plein tarif

Vierzon

Lusaint Apothecary tour

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 27 – 27 – EUR
27
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 20:30:00
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-10-14

Originaire de Manchester, Lusaint est incontestablement l’une des plus belles sensations vocales de ces dernières années. Avec ses mélodies jazz/soul et un timbre de voix teinté du charme des grandes voix des années 60, elle impose un univers singulier.

Portée par le succès de son premier EP Self Sabotage , Lusaint a, cet été, délivré son nouvel EP The Apothecary (Pt.1), un projet à la fois introspectif et libérateur sur l’amour perdu, la reconstruction et le renouveau.

Elle revient maintenant sur scène pour une tournée française très attendue.

GÉRARD DROUOT PRODUCTIONS 27  .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60  billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Lusaint Apothecary tour Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON

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