Informations pratiques

Vierzon

Lusaint Apothecary tour

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 27 – 27 – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 20:30:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

Originaire de Manchester, Lusaint est incontestablement l’une des plus belles sensations vocales de ces dernières années. Avec ses mélodies jazz/soul et un timbre de voix teinté du charme des grandes voix des années 60, elle impose un univers singulier.

Portée par le succès de son premier EP Self Sabotage , Lusaint a, cet été, délivré son nouvel EP The Apothecary (Pt.1), un projet à la fois introspectif et libérateur sur l’amour perdu, la reconstruction et le renouveau.

Elle revient maintenant sur scène pour une tournée française très attendue.

GÉRARD DROUOT PRODUCTIONS 27 .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Lusaint Apothecary tour Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON