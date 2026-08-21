L’Usine à couleurs : visite du musée et expositions, Le CERPI, Saint-Chamond

Informations pratiques

L’Usine à couleurs : visite du musée et expositions 19 et 20 septembre Le CERPI Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

(Re)découvrez le musée de l’Usine à couleurs au sein l’ancienne teinturerie Gillet, qui est un palais industriel, datant de la fin du XIXe siècle.

Vous y verrez notamment :

• Une exposition sur le monde souterrain

Le CERPI 27 rue François Gillet 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Le Creux Loire Auvergne-Rhône-Alpes

(Re)découvrez le musée de l’Usine à couleurs au sein l’ancienne teinturerie Gillet, qui est un palais industriel, datant de la fin du XIXe siècle.

©Ville de Saint-Chamond