L’Usine à couleurs : visite du musée et expositions, Le CERPI, Saint-Chamond
samedi 19 septembre 2026 · Le CERPI · Saint-Chamond
Informations pratiques
L’Usine à couleurs : visite du musée et expositions 19 et 20 septembre Le CERPI Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
(Re)découvrez le musée de l’Usine à couleurs au sein l’ancienne teinturerie Gillet, qui est un palais industriel, datant de la fin du XIXe siècle.
Vous y verrez notamment :
• Une exposition sur le monde souterrain
Le CERPI 27 rue François Gillet 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Le Creux Loire Auvergne-Rhône-Alpes
(Re)découvrez le musée de l’Usine à couleurs au sein l’ancienne teinturerie Gillet, qui est un palais industriel, datant de la fin du XIXe siècle.
©Ville de Saint-Chamond
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