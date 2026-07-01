Lutte.s – THIERRY MICOUIN, Théâtre d’Orléans, Orléans

Informations pratiques

Lutte.s – THIERRY MICOUIN Jeudi 15 octobre, 20h30 Théâtre d’Orléans Loiret

Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec la Carte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T21:30:00+02:00

Poussé par un chorégraphe qui n’a pas peur d’oser la colère, un danseur et maître de jiu-jitsu transmet à trois femmes son art de la lutte. Sur la scène déferle alors l’énergie d’une danse de combat.

Ancien médecin, Thierry Micouin et Julien Fouché, champion européen de jiu-jitsu, sont complices de longue date. Devenus danseurs pour les mêmes (grand·e·s) chorégraphes, ils vibrent aux mots révoltés de Julian Assange : “Apprenez. Défiez. Agissez. Maintenant.” Au souple jiu-jitsu, qui transforme l’attaque en mouvement, le chorégraphe marie le gouren, lutte bretonne ancrée au sol. Mais la lutte n’est pas qu’un sport individuel et gentiment viril. Au début du XXe siècle, les suffragettes apprenaient le jiu-jitsu pour se défendre contre les brutalités policières et domestiques. Inscrit dans une tradition communautaire, le gouren évoque la résistance d’un peuple, la puissance du lien et du collectif.

Appel à refuser l’effacement, Lutte.s est une pièce manifeste, d’une beauté concrète et rageuse.

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Jeu. 15 oct 20h30

Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec la Carte

Durée 1h

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://scenenationale-orleans.fr/ »}]

Pièce manifeste ravageuse, cette création puise dans le jiu-jitsu et le gouren pour évoquer la résistance et la puissance du collectif. danse combat

François Ségallou