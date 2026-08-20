Lutter contre la précarité énergétique, La Maison de l’Habitat Durable, Lille

Informations pratiques

Lutter contre la précarité énergétique Mercredi 14 octobre, 16h00 La Maison de l’Habitat Durable Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:30:00+02:00

Lutter contre la précarité énergétique

Cet atelier pratique propose de découvrir des petits équipements permettant de réduire la consommation d’énergie, de réduire sa facture d’énergie et d’améliorer le confort dans le logement.

Mercredi 14 octobre 2026 – 16h30-17h30

Atelier pratique – Max 15

Lieu : MHD, 7 bis rue Racine, Lille

Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Animé par : Compagnons Bâtisseurs

La Maison de l’Habitat Durable 7 bis rue Racine 59000 Lille Lille 59900 Wazemmes Nord Hauts-de-France 03 59 00 03 59 http://www.maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr https://www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr/news/le-reseau-amelio-mobilise-pour-vous-conseiller;https://www.facebook.com/Amelio.habitat/;https://twitter.com/amelio_habitat;http://linkedin.com/company/amelio-habitat [{« type »: « phone », « value »: « 03 59 00 03 59 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}] La Maison de l’Habitat Durable est ouverte à tous les habitants de la Métropole Européenne de Lille.

C’est le lieu unique et public pour vous aider à rénover votre logement : ateliers et réunions gratuites, conseils et accompagnements personnalisés…

C’est un lieu où chacun trouvera toutes les informations utiles et toutes les aides pour construire, rénover ou mieux habiter son logement.

Cet espace est dédié à tous les aspects de l’habitat durable : la performance énergétique, le confort, le cadre de vie, la santé, l’environnement, le climat, la solidarité, la participation des habitants, la lutte contre la précarité énergétique, etc.

C’est aussi un lieu d’excellence pour promouvoir la qualité architecturale, l’habitat écologique, et soutenir les filières professionnelles de l’éco-construction.

HORAIRES D’OUVERTURE

– Mardi de 9h à 12h00 et de 14h à 18h

– Mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

– Samedi de 9h à 12h30 Ouvert au public

Atelier

AMELIO