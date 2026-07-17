Luttons contre l’obsolescence programméee !!, MAISON DE QUARTIER LA LOCOMOTIVE, Nantes
samedi 26 septembre 2026 · MAISON DE QUARTIER LA LOCOMOTIVE · Nantes
Informations pratiques
Luttons contre l’obsolescence programméee !! Samedi 26 septembre, 09h30 MAISON DE QUARTIER LA LOCOMOTIVE Loire-Atlantique
L’adhésion annuelle à l’association est indispensable et à prix libre.
Pour les adhérents, n’oubliez pas votre carte.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
La prochaine session aura lieu à LA LOCOMOTIVE
le SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2026 de 9 h 30 à 12 h 00.
109 av. de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes
Téléphone : 07.83.60.10.53
Les réparations concernent principalement : petit électroménager, couture, informatique (NOUVEAU : installation de Linux sur d’anciens ordinateurs) , vélo, petite menuiserie…
L’adhésion annuelle à l’association est indispensable et à prix libre. Pour les adhérents, n’oubliez pas votre carte.
ATTENTION : Pour éviter une attente trop longue, un seul objet par personne sera examiné en cas d’affluence.
N’oubliez pas, les transports en commun sont gratuits le weekend Tramway ligne 1 – arrêt Halvêque
MAISON DE QUARTIER LA LOCOMOTIVE 109 av. de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « repaircafe.nanteserdre@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.repaircafenanteserdre.fr/ »}]
Une seule question : mon objet est-il réparable ?
REPAIR CAFE NANTES ERDRE
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