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Luttons contre l’obsolescence programméee !!, MAISON DE QUARTIER LA LOCOMOTIVE, Nantes

samedi 26 septembre 2026 · MAISON DE QUARTIER LA LOCOMOTIVE · Nantes

Luttons contre l’obsolescence programméee !!, MAISON DE QUARTIER LA LOCOMOTIVE, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
MAISON DE QUARTIER LA LOCOMOTIVE
Adresse
109 av. de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
L'adhésion annuelle à l'association est indispensable et à prix libre. Pour les adhérents, n'oubliez pas votre carte.

Luttons contre l’obsolescence programméee !! Samedi 26 septembre, 09h30 MAISON DE QUARTIER LA LOCOMOTIVE Loire-Atlantique

L’adhésion annuelle à l’association est indispensable et à prix libre.
Pour les adhérents, n’oubliez pas votre carte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T09:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

La prochaine session aura lieu à LA LOCOMOTIVE
le SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2026 de 9 h 30 à 12 h 00.
109 av. de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes
Téléphone : 07.83.60.10.53
Les réparations concernent principalement : petit électroménager, couture, informatique (NOUVEAU : installation de Linux sur d’anciens ordinateurs) , vélo, petite menuiserie…
L’adhésion annuelle à l’association est indispensable et à prix libre. Pour les adhérents, n’oubliez pas votre carte.
ATTENTION : Pour éviter une attente trop longue, un seul objet par personne sera examiné en cas d’affluence.
N’oubliez pas, les transports en commun sont gratuits le weekend Tramway ligne 1 – arrêt Halvêque

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Une seule question : mon objet est-il réparable ?

REPAIR CAFE NANTES ERDRE

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