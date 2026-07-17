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LUX Tour – EOP- Espaces d’Oeuvres Photographiques, Rouen, Rouen

samedi 3 octobre 2026 · Rouen

LUX Tour – EOP- Espaces d’Oeuvres Photographiques, Rouen, Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Rouen
Adresse
Rouen
Ville
Rouen
Département
Seine-Maritime

LUX Tour – EOP- Espaces d’Oeuvres Photographiques 3 et 4 octobre Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

LUX Tour
A l’origine du coeur, pulsation photographique.

Un parcours itinérant en caravane laboratoire photographique argentique qui fera escale chez les festivals et foires membres du Réseau LUX pour proposer une expérience sensible et inédite.
La caravane entièrement équipée et autonome se transforme en laboratoire argentique, pour offrir une expérience immersive et interactive autour de la photographie.
La caravane permettra aux visiteurs et visiteuses de profiter d’une expérience unique en captant les battements de leur coeur pour les immortaliser sur un papier argentique. Ainsi immortalisé, les participants et participantes repartent avec une photographie de leur battement de coeur.

Rouen Rouen Rouen Seine-Maritime Normandie
LUX Tour

©Studio Dahan – Réseau LUX

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