LUX Tour – Itinéraires des Photographes Voyageurs, Bordeaux, Bordeaux
samedi 3 avril 2027 · Bordeaux
Informations pratiques
LUX Tour – Itinéraires des Photographes Voyageurs 3 et 4 avril 2027 Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-03T10:00:00+02:00 – 2027-04-03T18:00:00+02:00
Fin : 2027-04-04T10:00:00+02:00 – 2027-04-04T18:00:00+02:00
LUX Tour
A l’origine du coeur, pulsation photographique.
Un parcours itinérant en caravane laboratoire photographique argentique qui fera escale chez les festivals et foires membres du Réseau LUX pour proposer une expérience sensible et inédite.
La caravane entièrement équipée et autonome se transforme en laboratoire argentique, pour offrir une expérience immersive et interactive autour de la photographie.
La caravane permettra aux visiteurs et visiteuses de profiter d’une expérience unique en captant les battements de leur coeur pour les immortaliser sur un papier argentique. Ainsi immortalisé, les participants et participantes repartent avec une photographie de leur battement de coeur.
Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine
LUX Tour
©Studio Dahan – Réseau LUX
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