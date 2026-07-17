LUX Tour – OFF Arles Photo – La Kabine, OFF Arles Photo – La Kabine, Arles
jeudi 8 juillet 2027 · OFF Arles Photo - La Kabine · Arles
Informations pratiques
LUX Tour – OFF Arles Photo – La Kabine 8 – 11 juillet 2027 OFF Arles Photo – La Kabine Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-07-08T10:00:00+02:00 – 2027-07-08T18:00:00+02:00
Fin : 2027-07-11T10:00:00+02:00 – 2027-07-11T18:00:00+02:00
LUX Tour
A l’origine du coeur, pulsation photographique.
Un parcours itinérant en caravane laboratoire photographique argentique qui fera escale chez les festivals et foires membres du Réseau LUX pour proposer une expérience sensible et inédite.
La caravane entièrement équipée et autonome se transforme en laboratoire argentique, pour offrir une expérience immersive et interactive autour de la photographie.
La caravane permettra aux visiteurs et visiteuses de profiter d’une expérience unique en captant les battements de leur coeur pour les immortaliser sur un papier argentique. Ainsi immortalisé, les participants et participantes repartent avec une photographie de leur battement de coeur.
OFF Arles Photo – La Kabine Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
LUX Tour
©Studio Dahan – Réseau LUX
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