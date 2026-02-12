Luzillé en fête

Luzillé Indre-et-Loire

Début : 2026-06-07

Luzillé en fête le dimanche 7 juin 2026 avec stand de gourmandises toute la journée.

Luzillé 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 84 19

Luzillé en fête on Sunday June 7, 2026, with gourmet food stalls all day.

L’événement Luzillé en fête Luzillé a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER