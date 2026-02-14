Visite du jardin pédagogique, Jardin de l’association De La Graine Aux Copeaux, Luzillé

Visite du jardin pédagogique Dimanche 7 juin, 10h00 Jardin de l’association De La Graine Aux Copeaux Indre-et-Loire

Le jardin pédagogique de l’association « De La Graine Aux Copeaux » sera ouvert pour une visite libre ou commentée avec découverte des différents espaces : Le Coin Sieste, Le Jardin de Fanny (jardin adapté aux malvoyants et non-voyants), La Serre d’Accueil et le Four à pain associatif, la ruche Kenyane, l’étang en cours d’aménagement…et la grande diversité de végétaux dont certaines espèces rares.

Possibilité de pique-niquer sur place.

Petite buvette avec vente de boissons.

L'association De la graine aux copeaux est créée en janvier 2020 et son jardin débute un an après avec la création d'espaces destinés aux ateliers pédagogiques ouverts aux adultes et aux enfants. Les bénévoles œuvrent sur différents projets de sensibilisation à la nature et à l'environnement et participent à des chantiers participatifs pour aménager l'étang présent, aider aux constructions écologiques, aux plantations, etc. Le prochain projet est la création d'un jardin adapté aux malvoyants, « Le Jardin de Fanny », qui sera axé sur les sens : le toucher et l'odorat, principalement.

Chaque automne et hiver, de nombreux végétaux sont plantés au jardin : vivaces, arbustes, arbres et fruitiers, dont des espèces rares. Parking sur l’accotement le long de la route

