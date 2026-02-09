Ouverture des jardins pédagogiques De la Graine Aux Copeaux Luzillé

Ouverture des jardins pédagogiques De la Graine Aux Copeaux

Les Bourreaux Luzillé Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre des rendez-vous aux Jardins 2026, évènement national du Ministère de la Culture, le jardins pédagogique de l’association De la Graine Aux Copeaux sera ouvert le dimanche 7 juin 2026 de 10h à 17h avec visite libre ou commentée. Entrée gratuite. Découverte des différents espaces comme le Coin Sieste, le Jardin de Fanny (jardin adapté aux malvoyants et non-voyants), la Serre d’Accueil et le Four à pain associatif, la Ruche Kenyane, l’étang en cours d’aménagement et enfin la grande diversité de végétaux dont certaines espèces rares. .

Les Bourreaux Luzillé 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 89 69 01 72

English :

As part of the Rendez-vous aux Jardins 2026 , a national event organized by the French Ministry of Culture, the educational gardens of the De la Graine Aux Copeaux association will be open on Sunday June 7, 2026, from 10am to 5pm, with guided or self-guided tours. Free admission with discovery of the different areas

