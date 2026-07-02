Lynda Lemay et Jean-Félix Lalanne, Théâtre Fémina, Bordeaux
mardi 13 octobre 2026 · Théâtre Fémina · Bordeaux
Informations pratiques
Lynda Lemay et Jean-Félix Lalanne Mardi 13 octobre, 20h30 Théâtre Fémina Gironde
Sur Inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T20:30:00+02:00 – 2026-10-13T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T20:30:00+02:00 – 2026-10-13T23:00:00+02:00
Lynda Lemay et Jean-Félix Lalanne, une tournée Guitare Voix ?
Mais quelle évidence !
De la bouche même de plusieurs artistes, ce duo est d’une telle alchimie, que certains pensaient même qu’il avait déjà été créé.
La rencontre entre ces deux musiciens a tout de suite été imprégnée d’une magie extraordinaire, puisque juste après leur première répétition, pour un concert au Québec, ils ont décidé d’entrer en studio dès le lendemain pour enregistrer 15 titres en deux jours.
L’album sortira en février 2026.
Le spectacle accueillera des chansons d’hier et d’aujourd’hui toujours animées par l’éternelle magie charismatique de Lynda Lemay !
Des textes magnifiques tantôt drôles, tantôt profonds, mais à chaque fois livrés dans une sincérité désarmante qui provoque un torrent d’émotion incontrôlable.
Deux artistes sans fioriture… Autour de leur Guitare.
Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/lynda-lemay-et-jean-felix-lalanne/143393 »}]
Autour de leur guitare concert duo
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