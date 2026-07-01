Lyon en 24 photos, Place des Archives, Lyon
lundi 11 janvier 2027 · Place des Archives · Lyon
Informations pratiques
Lyon en 24 photos 11 janvier – 30 septembre 2027 Place des Archives Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-11T08:00:00+01:00 – 2027-01-11T18:30:00+01:00
Fin : 2027-09-30T08:00:00+02:00 – 2027-09-30T18:30:00+02:00
Exposition de photographies sur les évolutions urbaines de Lyon issues des fonds des Archives municipales de Lyon.
Exposition gratuite sur la place publique
Place des Archives place des archives 69002 Lyon 69002 Perrache Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Exposition de photographies sur les évolutions urbaines de Lyon issues des fonds des Archives municipales de Lyon.
©Jean-François Armbruster / Archives de Lyon
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