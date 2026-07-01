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Lyon en 24 photos, Place des Archives, Lyon

lundi 11 janvier 2027 · Place des Archives · Lyon

Lyon en 24 photos, Place des Archives, Lyon

Informations pratiques

Début
lundi 11 janvier 2027
Fin
jeudi 30 septembre 2027
Lieu
Place des Archives
Adresse
place des archives 69002
Ville
69002 Lyon
Département
Métropole de Lyon

Lyon en 24 photos 11 janvier – 30 septembre 2027 Place des Archives Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-11T08:00:00+01:00 – 2027-01-11T18:30:00+01:00
Fin : 2027-09-30T08:00:00+02:00 – 2027-09-30T18:30:00+02:00

Exposition de photographies sur les évolutions urbaines de Lyon issues des fonds des Archives municipales de Lyon.
Exposition gratuite sur la place publique

Place des Archives place des archives 69002 Lyon 69002 Perrache Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Exposition de photographies sur les évolutions urbaines de Lyon issues des fonds des Archives municipales de Lyon.

©Jean-François Armbruster / Archives de Lyon

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