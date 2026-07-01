Lyon en 24 photos, Place des Archives, Lyon

Informations pratiques

Lyon en 24 photos 11 janvier – 30 septembre 2027 Place des Archives Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-11T08:00:00+01:00 – 2027-01-11T18:30:00+01:00

Fin : 2027-09-30T08:00:00+02:00 – 2027-09-30T18:30:00+02:00

Exposition de photographies sur les évolutions urbaines de Lyon issues des fonds des Archives municipales de Lyon.

Exposition gratuite sur la place publique

Place des Archives place des archives 69002 Lyon 69002 Perrache Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Exposition de photographies sur les évolutions urbaines de Lyon issues des fonds des Archives municipales de Lyon.

©Jean-François Armbruster / Archives de Lyon