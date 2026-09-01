LYRICAL JAZZ- WORKSHOP STUDIO BLEU – Paris 20 Paris

Informations pratiques

✨ TSMGO vous propose un workshop de Lyrical Jazz animé par Emma Gomis.

À mi-chemin entre technique jazz, fluidité et interprétation, le Lyrical Jazz permet de travailler le mouvement en lien étroit avec la musique et les émotions.

Pendant 1h30, vous explorerez notamment la musicalité, la fluidité, la coordination, l’interprétation et l’expression corporelle à travers l’apprentissage d’une chorégraphie.

L’objectif : ne pas seulement apprendre des pas, mais raconter quelque chose à travers sa danse et développer sa propre interprétation.

Ce workshop fait partie du programme Open Classes & Workshops de TSMGO et peut être réservé individuellement ou dans le cadre d’un pack.

Explorez un univers où danse, musique et émotions se rencontrent à travers un workshop de Lyrical Jazz avec Emma Gomis.

Le samedi 12 septembre 2026

de 15h30 à 17h00

payant

PACKS WORKSHOPS:

1 workshop : 18 €



2 workshops : 30 €



4 workshops : 48 €



5 workshops : 55 €



10 workshops : 90 €



15 workshops : 130 €



20 workshops : 160 €

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T18:30:00+02:00

fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T15:30:00+02:00_2026-09-12T17:00:00+02:00

STUDIO BLEU – Paris 20 32 Rue du Capitaine Marchal 75020 Paris

https://tsika.fr/cours/110 +33782344207 contact.tsmgo@gmail.com



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