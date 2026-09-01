LYRICAL JAZZ- WORKSHOP STUDIO BLEU – Paris 20 Paris
samedi 12 septembre 2026 · STUDIO BLEU - Paris 20 · Paris
Informations pratiques
✨ TSMGO vous propose un workshop de Lyrical Jazz animé par Emma Gomis.
À mi-chemin entre technique jazz, fluidité et interprétation, le Lyrical Jazz permet de travailler le mouvement en lien étroit avec la musique et les émotions.
Pendant 1h30, vous explorerez notamment la musicalité, la fluidité, la coordination, l’interprétation et l’expression corporelle à travers l’apprentissage d’une chorégraphie.
L’objectif : ne pas seulement apprendre des pas, mais raconter quelque chose à travers sa danse et développer sa propre interprétation.
Ce workshop fait partie du programme Open Classes & Workshops de TSMGO et peut être réservé individuellement ou dans le cadre d’un pack.
Explorez un univers où danse, musique et émotions se rencontrent à travers un workshop de Lyrical Jazz avec Emma Gomis.
Le samedi 12 septembre 2026
de 15h30 à 17h00
payant
PACKS WORKSHOPS:
1 workshop : 18 €
2 workshops : 30 €
4 workshops : 48 €
5 workshops : 55 €
10 workshops : 90 €
15 workshops : 130 €
20 workshops : 160 €
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T18:30:00+02:00
fin : 2026-09-12T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T15:30:00+02:00_2026-09-12T17:00:00+02:00
STUDIO BLEU – Paris 20 32 Rue du Capitaine Marchal 75020 Paris
https://tsika.fr/cours/110 +33782344207 contact.tsmgo@gmail.com
Afficher la carte du lieu STUDIO BLEU – Paris 20 et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- SPOT #13 : Virage • Juliette Fribourg, Shane Haddad Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026
- WEIRD NIGHTMARE Le Point Ephémère Paris 11 septembre 2026
- Le silence des pantoufles : duo noise radiosonique Cirque Electrique Paris 11 septembre 2026
- Romain Vuillemin Hispanic 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 11 septembre 2026
- SPOT #13 : Miss Camping • Laureline Le Bris-Cep Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026