Lys-Haut-Layon en fête ! place Charles de Gaulle Lys-Haut-Layon
Lys-Haut-Layon en fête ! place Charles de Gaulle Lys-Haut-Layon samedi 20 juin 2026.
Lys-Haut-Layon
Lys-Haut-Layon en fête !
place Charles de Gaulle Vihiers Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Lys-Haut-Layon en fête revient pour une nouvelle édition !
L’événement allie village des associations et commerçants locaux où s’enchaînent des animations variées de 9h30 à 18h30. En soirée, la braderie laisse place à la fête de la musique.
Retrouvez vos commerçants, artisans et associations locales sur les stands !
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place Charles de Gaulle Vihiers Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 80 60 communication@lyshautlayon.fr
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English :
L’événement Lys-Haut-Layon en fête ! Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Choletais
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