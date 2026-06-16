Lys-Haut-Layon en Fête VIHIERS Lys-Haut-Layon
Lys-Haut-Layon en Fête VIHIERS Lys-Haut-Layon samedi 20 juin 2026.
Lys-Haut-Layon
Lys-Haut-Layon en Fête
VIHIERS Place Charles de Gaulle Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Lys-Haut-Layon en fête revient le samedi 20 juin 2026 pour une nouvelle édition sur la place Charles de Gaulle de la commune déléguée de Vihiers !
L’événement du 20 juin allie village des associations et commerçants locaux où s’enchaînent des animations variées de 9h30 à 18h30.
En soirée, la braderie laisse place à la fête de la musique sur la place Charles de Gaulle.
Bar et restauration sur place entrée libre Buvette tenue par le FCL Tennis de table .
VIHIERS Place Charles de Gaulle Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 80 60 mairie@lyshautlayon.fr
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English :
Lys-Haut-Layon en fête returns on Saturday, June 20, 2026, for a new edition at Place Charles de Gaulle in the municipality of Vihiers!
L’événement Lys-Haut-Layon en Fête Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Choletais
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