Lys Haut Layon en fête Vihiers Lys-Haut-Layon

Lys-Haut-Layon

Lys Haut Layon en fête

Vihiers Place Charles de Gaulle Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Une journée entière de festivités pour petits et grands ! La commune de Lys-Haut-Layon vous donne rendez-vous le samedi 20 juin sur la place Charles de Gaulle de Vihiers pour une nouvelle édition de son événement estival incontournable.

Le village des associations et des commerçants locaux ouvre ses portes braderie, démonstrations, animations et bonne humeur sont au programme jusqu’en soirée. .

Vihiers Place Charles de Gaulle Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

L’événement Lys Haut Layon en fête Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Choletais