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M.POKORA ZENITH D’AMIENS Amiens

M.POKORA ZENITH D’AMIENS Amiens

M.POKORA ZENITH D’AMIENS Amiens samedi 17 octobre 2026.

Lieu : ZENITH D'AMIENS

Adresse : AVENUE DE L'HIPPODROME

Ville : 80000 Amiens

Département : 80

Début : 2026-10-17

Fin : 2026-10-17

Heure de début : 20:00

M.POKORA Début : 2026-10-17 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80

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