Ma belle cousine Bussy et madame de Sévigné Salle des Fêtes Taulignan

Informations pratiques

Taulignan

Ma belle cousine Bussy et madame de Sévigné

Salle des Fêtes 100 Rte de Grillon Taulignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25 22:20:00

Date(s) :

2026-07-25

La marquise Marie de Sévigné et son cousin Roger de Bussy Rabutin échangent des lettres émouvantes, traversent des turbulences politiques et réconcilient leurs différends.

Un dialogue pétillant en musique

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Salle des Fêtes 100 Rte de Grillon Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 01 29 74 ciedromoisedelacigale@gmail.com

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English : Ma belle cousine Bussy et madame de Sévigné

The Marquise Marie de Sévigné and her cousin Roger de Bussy-Rabutin exchange moving letters, weather political turmoil, and reconcile their differences.

A sparkling musical dialogue

L’événement Ma belle cousine Bussy et madame de Sévigné Taulignan a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes