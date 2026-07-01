Ma belle cousine Bussy et madame de Sévigné Salle des Fêtes Taulignan
samedi 25 juillet 2026 · Salle des Fêtes · Taulignan
Informations pratiques
Taulignan
Ma belle cousine Bussy et madame de Sévigné
Salle des Fêtes 100 Rte de Grillon Taulignan Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25 22:20:00
Date(s) :
2026-07-25
La marquise Marie de Sévigné et son cousin Roger de Bussy Rabutin échangent des lettres émouvantes, traversent des turbulences politiques et réconcilient leurs différends.
Un dialogue pétillant en musique
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Salle des Fêtes 100 Rte de Grillon Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 01 29 74 ciedromoisedelacigale@gmail.com
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English : Ma belle cousine Bussy et madame de Sévigné
The Marquise Marie de Sévigné and her cousin Roger de Bussy-Rabutin exchange moving letters, weather political turmoil, and reconcile their differences.
A sparkling musical dialogue
L’événement Ma belle cousine Bussy et madame de Sévigné Taulignan a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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