Ma bibliothèque en folie, Bibliothèque André Malraux, Saint-Brieuc

Informations pratiques

Ma bibliothèque en folie Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque André Malraux Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Un accueil personnalisé, autour d’un café, pour vous présenter nos bibliothèques, nos coups de cœur, nos collections, notre programmation…

Bibliothèque André Malraux 44 Rue du 71ème Régiment d’Infanterie 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 0296625519 https://mediathequesdelabaie.fr/

Biblis en folie 2026

©Dominique.Morin