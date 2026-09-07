Ma Chambre froide, Théâtre Le Grenier, Bougival
vendredi 9 octobre 2026 · Théâtre Le Grenier · Bougival
Informations pratiques
Ma Chambre froide Vendredi 9 octobre, 20h30 Théâtre Le Grenier Yvelines
Plein tarif 13 €
Tarif réduit 9 €
Tarif jeune 7 €
Festipass : 8 spectacles 56 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T22:15:00+02:00
Fin : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T22:15:00+02:00
De Joël Pommerat
Durée : 1h45
Par la Compagnie des Arches (Louveciennes-78)
Mise en scène de Anne Vassallo
Comédie contemporaine
Claudie raconte l’histoire d’Estelle. Estelle est employée dans une supérette. Exploitée sans aucun scrupule par ses collègues, l’énigmatique personnage s’évade grâce à ses rêves. Leur patron, détesté de tous, annonce sa mort prochaine, non sans avoir léguer l’ensemble de ses sociétés aux salariés de la supérette à la seule condition de leur engagement à célébrer sa mémoire chaque année. Estelle y voit une occasion de vivre ses rêves.
Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr https://www.facebook.com/theatrelegrenierbougival;https://www.instagram.com/theatrelegrenier/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-BOUGIVAL-34136-0.wb?REFID=rdsMAAAAAAAAAAAA1AA »}] Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !
Comédie contemporaine De Joël Pommerat par la Compagnie des Arches (Louveciennes-78). Mise en scène de Anne Vassallo
Compagnie des Arches
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