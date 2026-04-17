Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MA FEMME VEUT PAS ! Petit Kursaal Besançon

MA FEMME VEUT PAS ! Petit Kursaal Besançon samedi 23 mai 2026.

Lieu : Petit Kursaal

Adresse : 2 Place du théâtre

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 24 24 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Besançon

MA FEMME VEUT PAS !

Petit Kursaal 2 Place du théâtre Besançon Doubs

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Mehdi cache à sa femme qu’il joue au poker. Il vient de dilapider toutes les économies du couple. Lorsque sa femme l’apprend, elle lui donne deux mois pour récupérer l’argent. Mehdi est sous pression. Il réfléchi… Une idée tordue lui vient à l’esprit !   .

Petit Kursaal 2 Place du théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 64 17 33 33  canularprod@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MA FEMME VEUT PAS !

L’événement MA FEMME VEUT PAS ! Besançon a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

À voir aussi à Besançon (Doubs)