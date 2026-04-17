MA FEMME VEUT PAS ! Petit Kursaal Besançon
MA FEMME VEUT PAS ! Petit Kursaal Besançon samedi 23 mai 2026.
Besançon
MA FEMME VEUT PAS !
Petit Kursaal 2 Place du théâtre Besançon Doubs
Tarif : 24 – 24 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Mehdi cache à sa femme qu’il joue au poker. Il vient de dilapider toutes les économies du couple. Lorsque sa femme l’apprend, elle lui donne deux mois pour récupérer l’argent. Mehdi est sous pression. Il réfléchi… Une idée tordue lui vient à l’esprit ! .
Petit Kursaal 2 Place du théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 64 17 33 33 canularprod@gmail.com
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English : MA FEMME VEUT PAS !
L’événement MA FEMME VEUT PAS ! Besançon a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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