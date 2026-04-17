MA FEMME VEUT PAS ! Petit Kursaal Besançon

Besançon

MA FEMME VEUT PAS !

Petit Kursaal 2 Place du théâtre Besançon Doubs

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Mehdi cache à sa femme qu’il joue au poker. Il vient de dilapider toutes les économies du couple. Lorsque sa femme l’apprend, elle lui donne deux mois pour récupérer l’argent. Mehdi est sous pression. Il réfléchi… Une idée tordue lui vient à l’esprit ! .

Petit Kursaal 2 Place du théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 64 17 33 33 canularprod@gmail.com

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English : MA FEMME VEUT PAS !

L’événement MA FEMME VEUT PAS ! Besançon a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON