Ma mère l’Oye, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Ma mère l’Oye Mercredi 13 janvier 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-13T20:00:00+01:00 – 2027-01-13T21:00:00+01:00

Fin : 2027-01-13T20:00:00+01:00 – 2027-01-13T21:00:00+01:00

Orchestre

Un conte de fées pour commencer l’année ! L’orchestre composé d’élèves du Conservatoire Jacques-Thibaud de Bordeaux plonge dans la magie des récits d’enfance, dans la vision colorée de Maurice Ravel. À l’origine pensée comme un cadeau aux enfants de ses amis proches, la partition pour piano à quatre mains a ensuite vécu le bonheur d’une deuxième version, aux mille couleurs de l’orchestre. Une œuvre à la poésie rafraîchissante et pleine de promesses, comme le talent de ces jeunes musiciens.

Programme

Maurice Ravel, Suite Ma mère l’Oye

Ouverture des réservations à partir du mardi 15 décembre 2026 à 13H

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/706297-ma-mere-loye »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-ma-mere-loye-86101 »}]

Orchestre du Conservatoire Bordeaux-Jacques Thibaud | Roberto Gatto Orchestre