Ma part d’ombre Saint-Dizier

Ma part d’ombre

Les fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tout public

Danseur singulier et virtuose, Sofiane Chalal présente Ma part d’ombre, son premier seul en scène en tant que chorégraphe. Vice-champion du monde de hip-hop, il se met à nu sans artifices, bouscule clichés et idées reçues, et célèbre la diversité corporelle avec humour et émotion. Ce spectacle de 50 minutes est un manifeste poétique sur la résilience et la liberté d’être soi-même. .

Les fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

