Ma pensée creuse Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement
Ma pensée creuse Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement mercredi 30 septembre 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Ma pensée creuse
Du mercredi 30 septembre au jeudi 1er octobre 2026 à partir de 19h.
Vendredi 2 octobre 2026 à partir de 20h.
Samedi 3 octobre 2026 à partir de 19h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-30 2026-10-02 2026-10-03
Entre philosophie et science, une aventure collective poétique et joyeuse autour de l’acte de penser !
Cécile, chercheuse, nous convie à un laboratoire pour soigner notre envie d’être au monde. À la fois cobayes et complices, nous voilà embarqués dans une quête effrénée et incertaine, entre profondeur et légèreté, angoisse et rire. Faut-il tout oublier pour être enfin dans le présent ? Décortiquer la pensée pour la sauver ? Mémoriser avec méthode pour prendre soin des relations ?
Comme dans le précédent spectacle de Kristina Chaumont, La tête loin des épaules, l’émotion et l’intime nourrissent une réflexion collective. Si la langue est simple et directe, les corps et la danse nous rappellent que la pensée est également une activité physique, concrète et sensible. La scène, véritable terrain de jeu, représente un espace mental avec ses méandres, ses constructions, ses accumulations … jusqu’au chaos d’où pourra, peut-être, naître un chemin nouveau.
Mise en scène Kristina Chaumont
Avec Kristina Chaumont, Cécile Raulet-Descombey et Loïc Renard
Écriture Cécile Raulet-Descombey et Kristina Chaumont .
Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Between philosophy and science, a poetic and joyful collective adventure around the act of thinking!
L’événement Ma pensée creuse Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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