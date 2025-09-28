Ma petite cinémathèque 2026 La Cinémathèque française – Musée du Cinéma PARIS
Ma petite cinémathèque 2026 La Cinémathèque française – Musée du Cinéma PARIS dimanche 28 septembre 2025.
Tous les mercredis, dimanches et pendant les vacances, des films de tous horizons, présentés aux enfants et adolescents. Et en solo ou en famille, pour deux heures, une demi-journée, plusieurs jours, ou à l’année (les clubs), les enfants se voient aussi proposer toute une gamme d’ateliers et de stages, autant de propositions et d’initiations à la réalisation, au montage, à l’animation ou au trucage, pour découvrir les secrets de fabrication d’un film.
Programme des séances
Goshu le violoncelliste – Isao Takahata , 1981 – Di 21 juin 15h
La Reine de Broadway – Charles Vidor , 1944 – Di 28 juin 15h
Certains l’aiment chaud – Billy Wilder , 1959 – Di 5 juil 14h30
Le Chien jaune de Mongolie – Byambasuren Davaa , 2004 – Di 5 juil 15h
Princess Bride – Rob Reiner , 1986 – Di 12 juil 15h
Toute l’année dans les salles de la Cinémathèque Française, des séances de cinéma sont présentées aux enfants pour découvrir les grands classiques du cinéma, du monde entier et de toutes les époques.
Du dimanche 28 septembre 2025 au dimanche 12 juillet 2026 :
mercredi, dimanche
de 15h00 à 17h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-28T18:00:00+02:00
fin : 2026-07-12T20:00:00+02:00
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La Cinémathèque française – Musée du Cinéma 51, rue de Bercy 75012 PARIS
https://www.cinematheque.fr/cycle/ma-petite-cinematheque-987.html
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