Ma petite cinémathèque 2026 La Cinémathèque française – Musée du Cinéma PARIS

Tous les mercredis, dimanches et pendant les vacances, des films de tous horizons, présentés aux enfants et adolescents. Et en solo ou en famille, pour deux heures, une demi-journée, plusieurs jours, ou à l’année (les clubs), les enfants se voient aussi proposer toute une gamme d’ateliers et de stages, autant de propositions et d’initiations à la réalisation, au montage, à l’animation ou au trucage, pour découvrir les secrets de fabrication d’un film.

Programme des séances

Goshu le violoncelliste – Isao Takahata , 1981 – Di 21 juin 15h

La Reine de Broadway – Charles Vidor , 1944 – Di 28 juin 15h

Certains l’aiment chaud – Billy Wilder , 1959 – Di 5 juil 14h30

Le Chien jaune de Mongolie – Byambasuren Davaa , 2004 – Di 5 juil 15h

Princess Bride – Rob Reiner , 1986 – Di 12 juil 15h

Toute l’année dans les salles de la Cinémathèque Française, des séances de cinéma sont présentées aux enfants pour découvrir les grands classiques du cinéma, du monde entier et de toutes les époques.

Du dimanche 28 septembre 2025 au dimanche 12 juillet 2026 :

mercredi, dimanche

de 15h00 à 17h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-28T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-12T20:00:00+02:00

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La Cinémathèque française – Musée du Cinéma 51, rue de Bercy 75012 PARIS

https://www.cinematheque.fr/cycle/ma-petite-cinematheque-987.html



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