Ma république et moi Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges

Informations pratiques

Limoges

Ma république et moi Théâtre de l’Union

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-02 20:00:00

fin : 2027-02-02

Date(s) :

2027-02-02 2027-02-03 2027-02-04

Durée 1h

TEXTE, MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION ISSAM RACHYQ-AHRAD

Issam Rachyq-Ahrad fait le portrait de sa mère, Malika, marocaine arrivée en France à 16 ans. Sa mère qui lui faisait honte quand elle venait le chercher à l’école mais qui le faisait rêver quand elle dansait sur Dalida en robe à paillette. Sa mère qui préparait le thé comme personne et travaillait comme cuisinière à l’hôpital. En racontant celle qui l’a élevé, c’est aussi sa propre enfance que le comédien revisite, son amour pour le foot et sa découverte du théâtre, et au-delà, les enjeux d’immigration et d’intégration qui traversent notre société, les questions identitaires soulevées et le lien filial.

Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr

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English : Ma république et moi Théâtre de l’Union

L’événement Ma république et moi Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole