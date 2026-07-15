Ma république et moi Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges
mardi 2 février 2027 · Théâtre de l'Union · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Ma république et moi Théâtre de l’Union
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-02 20:00:00
fin : 2027-02-02
Date(s) :
2027-02-02 2027-02-03 2027-02-04
Durée 1h
TEXTE, MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION ISSAM RACHYQ-AHRAD
Issam Rachyq-Ahrad fait le portrait de sa mère, Malika, marocaine arrivée en France à 16 ans. Sa mère qui lui faisait honte quand elle venait le chercher à l’école mais qui le faisait rêver quand elle dansait sur Dalida en robe à paillette. Sa mère qui préparait le thé comme personne et travaillait comme cuisinière à l’hôpital. En racontant celle qui l’a élevé, c’est aussi sa propre enfance que le comédien revisite, son amour pour le foot et sa découverte du théâtre, et au-delà, les enjeux d’immigration et d’intégration qui traversent notre société, les questions identitaires soulevées et le lien filial.
Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .
Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr
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English : Ma république et moi Théâtre de l’Union
L’événement Ma république et moi Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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